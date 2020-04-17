Півтисячі нових випадків COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
501 новий випадок захворювання на COVID-19 зафіксували в Україні - це найбільший показник від початку епідемії. За добу 9 людей померли, 60 - одужали. Загалом, в Україні 4662 випадки захворювання, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
За даними МОЗ, значно збільшилась кількість хворих на Львівщині та Закарпатті. Найменше випадків інфікування на Луганщині, Донеччині та Чернігівщині.
Максим Степанов, міністр Охорони здоров'я України:
Те, що стосується тестувань на коронавірус, то вони всі безкоштовні і є чіткий алгоритм коли робиться тест на корона вірус. Тобто, при появі відповідних симптомів, нагадую: це кашель, затруднення дихання, температура - вам система охорони здоров'я зробить безкоштовно цей тест.
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