В Луцке семеро медиков выздоровели от коронавируса [ Редактировать ]
В Луцке по состоянию на 17 апреля от заболевания коронавирусом выздоровели семеро медицинских работников. Об этом сообщил Луцкий городской совет на странице в Facebook.
По данным начальника управления здравоохранения Владимира Лотвина, по состоянию на сегодня подтверждено 7 случаев выздоровления медработников Луцкой городской клинической больницы. Повторные лабораторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.
Отмечается, что сейчас в Луцке лабораторно подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.
Ранее мы писали, что в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек.
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