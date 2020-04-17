В Луцке по состоянию на 17 апреля от заболевания коронавирусом выздоровели семеро медицинских работников. Об этом сообщил Луцкий городской совет на странице в Facebook.

По данным начальника управления здравоохранения Владимира Лотвина, по состоянию на сегодня подтверждено 7 случаев выздоровления медработников Луцкой городской клинической больницы. Повторные лабораторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Отмечается, что сейчас в Луцке лабораторно подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек.