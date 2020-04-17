Депутати цього тижня збиралися позачергово двічі. Рішень ухвалили багато - і бюджет перекроїли, і посили відповідальність за підпали, і поборолись із поправочним спамом і навіть розблокували підписання спікером проголосованого раніше закону про землю.

Хто з фракцій меншості підтримував більшість? Та чиїм коштом вирішили боротись із коронавірусом? Усі подробиці у Катерини Лисенко.

Майже все, за що билися у попередні тижні, вирішилось у ці дні. Якщо не вистачало голосів у "слуг народу" додавали інші фракції. І майже не сперечались. Про все, окрім бюджету. Ось це питання - мабуть, єдине, що викликало традиційний шквал критики.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Проєкт держбюджету передбачає створення фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками - його бюджет 64,7 млрд грн це додаткові виплати медичним працівникам, які рятують українців, закупівля медичного обладнання, виплати українцям, які втратили роботу через коронавірус. Пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29,7 млрд. Це необхідно для того, щоб у травні провести індексацію пенсій і виплатити пенсіонерам, які отримають менше п'ять тисяч гривень допомогу в розмірі одної тисячі гривень.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Цей бюджет зменшує видатки на освіту, на перекваліфікацію лікарів, цей бюджет зменшує видатки на сільські школи, але чомусь не зменшує видатки на правоохоронну систему, не зменшує видатки, практично, на офіс президента, не зменшує видатки на санаторій Конча-Заспа.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У влади гроші не забираються, у силовиків забираються, знаєте - тільки так, щоб показати начебто забираються - насправді, нічого не забирається, суддям гроші додаються, мільярд гривень.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Уменьшение на 8,2 млрд субсидий в отношение наших граждан для погашения жилищно-коммунальных расходов и компенсаций - это при том, что сейчас, на первое марта, долги населения составляют 67 млрд, уменьшено на 2,1 млрд субвенции из госбюждета местным бюджетам, фактически это уничтожает местное самоуправления, громады, и возможности сегодня в регионах осуществлять не только борьбу с коронавирусом, но и борьбу за выживание.

Утім голоси за бюджет знайшлися. Монобільшість була змушена шукати союзників. Плече підставила "Довіра" і три позафракційні депутати.

Головна проблема - дефіцит. Він зріс утричі і тепер становить майже 300 мільярдів гривень. І це ще за оптимістичними оцінками. Що буде з економікою і якими стануть доходи бюджету сьогодні сказати не може ніхто. Але що вже зрозуміло - закриватимуть фінансову діру новими кредитами. Навіть транші від МВФ направлятимуть одразу до бюджету.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні ситуація, коли потрібно було реструктуризувати зовнішню заборгованість, і за рахунок залучення цих коштів, а їх більше 144 млрд заплановано в бюджеті на виплату цих зовнішніх боргів - за рахунок цих коштів фінансувати і соціальні, і медичні заклади, які сьогодні потребують відповідної підтримки. Натомість зробили інше - покромсати бюджет, на безробіття видали тільки сім млрд грн, а 144 заплановано на виплати по зовнішнім боргам.

Банківський законопроєкт, той, без якого нові кредити від МВФ не надійдуть навіть з переписаним бюджетом. Однак цього документа не буде, якщо не вирішити проблему депутатського спаму. Із тисячами поданих поправок.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Парламент зіткнувся з винятковою ситуацією, ніколи раніше ми не мали 16 тисяч правок. Це ситуація, яка може заблокувати роботу Верховної Ради України до осені, по будь-якому питанні. І це може застосуватись не лише до цього закону, а до будь-якого іншого.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Більшість парламенту - це саме ті люди, які закидали 16 тисячами правок так званий банківський закон, це ті люди, які з невідомих причин часто-густо нехтували тим самим регламентом, який зараз збираються удосконалювати. Я зараз не критикую окремі фракції, я просто ставлю питання "чому решта фракцій має відпрацьовувати інші помилки"?

Та знову монобільшості допомогли - самі б і цей законопроєкт провалили. Тепер, якщо до закону внесли більше п'ятисот поправок можна застосовувати спеціальну процедуру розгляду. Коли комітет вирішуватиме, що відсіяти, а що підтримати.

Євген Шевченко, народний депутат, "Слуга народу":

Парламентаризм і демократія - це диктатура більшості, і коли меншість хоче нав'язати свої вимоги - і через коліно переламати більшість - це не демократія, це охлократія, це деформація.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Сьогоднішній закон про регламент дозволить вже на наступному тижні, після Великодня, прийняти законопроєкт про банківську діяльність.

Встигли депутати подбати і про місцеві вибори. Хоча в бюджеті й скоротили видатки на їхнє проведення. Але нині не у всіх областях сформовані ОТГ. Добровільно громади не об'єднались. Тож тепер буде примусова процедура - і нові повноваження у Кабміну.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ні про яке добровільне об'єднання з прийняттям цього законопроєкт мова більше не йде, буде примусове об'єднання, це є прихована повзуча конституційна реформа, яка за формою не є конституційною реформою.

Віталій Безгін, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо дійсно ми хочемо провести ці вибори на новій територіально-адміністративній основі ми зараз маємо зробити цей крок і в тому числі дозволити уряду визначати території і центри територіальних громад.

І ця суперечка про об'єднання громад - ще триватиме. Хоча закон і проголосували вже є постанови, які блокують його підписання.

Ну, а от в чому весь зал був солідарним так це у посиленні покарання для паліїв. Тепер винуватці пожеж у лісах відповідатимуть відчутно - штраф може сягати більше 150 тисяч гривень.