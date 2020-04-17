Загалом, було б логічно передбачити після такої безсніжної зими та в умовах бездощової весни загроза лісових пожеж сягне катастрофічних масштабів. Але коли хтось у нашій владі був далекоглядним?

Що вже й казати про тих, хто просто звик - навесні випалювати суху траву на полях та городах. І от чи не у половині українських областей з дому не вийдеш не тільки через карантин, але ще й через задуху.

Найгірше у Житомирській та у Київській областях. Ось Київ потрапив на перше місце у рейтингу найзабрудненіших міст світу. У нас все залежить від вітру. Якщо пощастить - нанесе диму з Житомира. А якщо не пощастить - то з Чорнобиля.

А от що ж міститься в тому отруйному диму? Чи є там радіоактивні частинки? Руслан Смещук досліджував.

Сотні гектарів згорілих лісів. Сотні загиблих тварин. І вигорілі цілі села.

Другий тиждень палає Київщина та зона відчуження. Понеділок - пік пожеж. Вогонь наближається до Чорнобильської атомної електростанції. Горить так званий рудий ліс. Це територія, яка 86 року отримала дуже високу дозу радіації. І хоча той ліс - зрубали одразу після аварії. Та паніка в Україні - розгорається швидше за полум'я.

Пожежники цілодобово гасять пожежу.

Іван, рятувальник:

В минулу добу спав дві години, сьогодні чуть більше. Ми постійно патрулюємо, на тушемо очагі - ось цей очаг великий.

Вогонь вийшов за межі зони відчуження та досягнув найближчих сіл. І в Київській, і в Житомирській областях. Люди налякані - і в кожному підозрюють палія.

"Воно начало горіти десь с Житомирської області, потому що ми на кладбіще вбирали - так ось там десь працювала бензопіла. І все - і пішов бєлий дим".

"Це піла працювала, прорізали для тракторов дороги. Ви розумієте це, чи не? Я не знаю, це ми прорізали! Для тракторов. Пригнали 2 трактора, ми з свого хозяйства пригнали два трактора".

Кабмін виділяє сто, а потім ще п'ятдесят мільйонів гривень на ліквідацію пожежі та її наслідків. На гасіння кинуті сотні рятувальників, сотні машин, задіяні літаки та гелікоптери. Проте - марно.

Київ регулярно накриває димом. У повітрі підвищується рівень радіації.

Юлія Балашівська, начальниця відділу радіаційного моніторингу Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки:

Деяка кількість радіонуклідів, цезію зокрема 137 потрапила в Київське повітря. Але ці концентрації дуже низькі щоб вони нанесли якусь шкоду здоров'ю. Вони все равно на 2, 3 порядки нижче встановленого стандартами України мінімум.

Це підтверджують і фахівці з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції. Вони теж моніторили ситуацію з пожежами в Чорнобилі.

А вже у вівторок обстановку рятує дощ. Щоправда, як з'ясувалося згодом - тимчасово. Користуючись пожежною паузою, я знову вирушив місцину біля зони відчуження, аби подивитися Що сталося із тамтешніми селами.

Селище Стара Марківка, ще тиждень тому тут була жила вулиця, а зараз лише згарище, попіл та залишки згорівших будинків. Температура пожежі була така сильна, що навіть ці металеві казани потріскалися, а скло поплавилося.

Ось такий вигляд ця вулиця мала тиждень тому, а так виглядає зараз. Тут згоріли всі будинки, окрім двох де живуть старі люди. Пожежникам та лісникам таки вдалося їх врятувати.

Лідія Косяк, жителька Старої Марківки:

Тут така паніка була тут хата коло хати, оно у мене хата, а там дуб і вогонь вскочив у ту хату шор сгоріла. Кірпична сгорела! А у мене не кірпічна, дерев'яна. Она за 20 мінут сгорить. І я де буду? Землянку копай мені?

Старенькі люди спочатку намагалися загасити вогонь самі. Потім на допомогу прийшли рятувальники.

Лідія Косяк, жителька Старої Марківки:

Откуда взявся ми не знаємо, тут ще лісоруби працюють. І он перескочив по всіх цих болотах, і прискочив сюди. Отут у нас на цьому углу три, а там чотири, п'ять, дето хат... ну хат десять згоріло.

Проте вогонь не зачепив унікальний радарний комплекс Дуга.

Ярослав Емельяненко, голова Асоціації чорнобильских туроператорів:

Це городок Чорнобиль 2. Бачите антени за моєю головою? Там все нормально, там нічого не сгоріло.

А ось тут дуже дивне місце. Вогонь спалив все навколо, проте не зачепив територію біля хреста та ікони, причому земля суха - не можна сказати що пожежники її тут заливали.

У самій зоні та поблизу - відкритого вогню майже немає. Але ліси і досі тліють.

Попри те що спочатку пожеж пройшло більше 10 діб, тут і досі є осередки тління. Як от це наприклад, ну і тут схоже що надія лише на погоду.

А в четвер нове повідомлення. В Чорнобилі чергові осередки займання. Дим від масштабних пожеж - дійшов і до Печерських пагорбів. Щоправда, влада про проблему з пожежами в зоні відчуження та потенційну загрозу заговорила не одразу. Президент згадав про це у звернення цього тижня:

Володимир Зеленський, президент України:

Загрози для АЕС, сховища відпрацьованого палива та інших об'єктів немає. Національна поліція вже затримала осіб, які спровокували пожежу, вони понесуть сувору відповідальність за свої дії.

Сувора відповідальність це штрафи і в'язниця. Покарання за це посилили.

За самовільне випалювання рослинності до п'яти тисяч гривень штрафу для населення, і до 20 тисяч для посадовців. За підпал трави в заповіднику удвічі більше. За забруднення повітря - від тридцяти до шістдесяти тисяч або обмеження волі. За знищення флори штраф більше ста п'ятдесяти тисяч гривень та обмеження волі.

За самовільне випалювання рослинності або її залишків: для населення - до 3060-5100 грн, для посадовців - до 15300-20400 грн;

За підпал трави природно-заповідного фонду: для громадян - до 6120-12240 грн, для чиновників - до 21420-30600 грн;

За забруднення атмосферного повітря - до 30600-61200 грн, або обмеження волі до трьох років;

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу - до 91800-153000 грн, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років;

За порушення пожежної безпеки в лісах: для населення - до 1530-4590 грн, для посадовців - 4590-15300 грн;

За забруднення повітря шкідливими випарами - до 30600-61200 гривень;

За пошкодження рослинного покриву - до 91080-153000 гривень.

Та головне - це не розміри штрафів, а невідворотність покарання! Аби винні в масштабних пожежах - насправді понесли відповідальність. Бо інакше це не спинити!

Це не кадри з фільму-катастрофи. Це відео зняли вчора на трасі біля Києва. Коли у столиці почалася пилова буря! Місто буквально оповило смогом та димом. Серед людей - знову почалася паніка. А Києв став лідером у міжнародному рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям.

"Були зараз на нараді. Отримали всю інформацію, що забурденення радіаційного повітря немає. Всі очаги возгорання зараз пов'язані з сильним вітром вчорашнього дня".

А причина епічної пилової бурі в Києві - ось.

Це відео рятувальників з Житомирських лісів, де знову почалися пожежі. І хоча влада звітує, що відкритих осередків вогню немає, та щоб загасити місця, які тліють потрібно кілька днів. Тож небезпека нових займань і нових масштабних пожеж зберігається. Бо погода, на яку так сподіваються наші державні мужі - не допоможе.

Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру Gidro:

В течение ближайших 10 дней мы не ожидаем осадков в Украине, за исключением крайнего запада.

Пожежі та пилові бурі - це наслідки і безсніжної зими, і змін клімату. Та головне це результат безвідповідальності. І громадян, і держави.