Як держава, бізнес та волонтери - підтримують тих, кому зараз найскладніше

А от хто виявився геть беззахисним на час карантину - так це самотні пенсіонери. Дехто з них навіть із дому самостійно вийти не може. Тож як держава, бізнес та волонтери - підтримують тих, кому зараз найскладніше, Інна Томіна.

Колись густо, зараз пусто. Дворики та вулиці українських міст не впізнати. З переповнених та галасливих вони вже уже кілька тижнів стали тихими та безлюдними. А споконвічні місця варти бабусь - лавочки біля під'їздів - незвично порожні.

Максим Бученко, заступник директора департаменту соцполітики КМДА:

Вони питаються все-таки якось дотримуватись умов карантину, не виходити на вулицю, не наражатись зайвий раз, підстраховуючи себе.

За даними медиків, саме пенсіонери у зоні найвищого ризику. Бо більшість з них вже нажили цілі букети хронічних хвороб. Годі казати про тих, хто має інвалідність.

Олександр Олександрович, житель Києва:

У меня диабет, понимаете, и сердце у меня оперированное, так что очень боюсь, хотелось бы чтобы это все скорее прошло. Жить, конечно, хочется. Откуда она взялась эта зараза? Ну, переборем ее. Желание надо, главное сидеть дома, это понятно. Никуда не выходить, проблем не искать себе как говорится.

Та якщо усе ж довелось вийти в люди - у аптеку чи магазин, то правила поведінки пенсіонери знають на зубок. На відміну від молоді.

Та попри коронавірусну небезпеку, найбільше сумують в квартирній ізоляції ті, у кого є городи!

Тетяна Олександрівна, жителька Києва:

Электрички не ходят, автобусы не ходят и доехать никак. В этом году огород пропадает. Уже поздно все будет сажать. Говорят, что карантин продлят. Ну, это все для нас, конечно, плохо. Так, и картошечка была своя с огорода, и морковка, и бурячок был.

Допомогти вижити людям мають обіцяні владою доплати. Цього місяця 10 мільйонам пенсіонерів передбачили додаткову тисячу гривень. Гроші на банківські картки уже зараховують.

Тим, у кого немає пенсійної картки - виплату принесуть поштарі.

А ще у багатьох містах, з'явилася можливість отримати допомогу продуктами. Кілька мереж великого бізнесу об'єдналися і взялися за волонтерство. Тим стареньким, хто у скруті, соцпрацівники приносять додому ось такі пакунки.

"Дивіться. Що тут є? Туалетний папір і антисептики, мило серветки. Цукор, хліб,гречка, олія, от такі бублики і тушонка, все. А ні, є ще кілограм картоплі і буряк".

Руслан Світлий, директор департаменту соцполітики КМДА:

Кожного дня близько тисячі пакунків таких отримують ті кияни, які на межі чи за межею. У Києві таких загалом більше 60 тисяч, там і малозабезпечені сім'ї, і люди які опинились в скрутних життєвих обставинах.

Аби отримати такий продпайок, треба зателефонувати у найближчу службу соціального захисту. А там уже вирішать, чи вносити вас до списку.

Анастасія Філоненко, начальник Управління праці та соцзахисту Деснянської РДА Києва:

Формування списків відповідно від потреби, яка надходить до управління. Але це повсякденна наша робота. Ми знаємо сім'ї наші кризові.

Крім того, зараз у Києві, Дніпрі, Львові, Вінниці, Малині, Харкові та ще в 11 містах з'явилася можливість допомогти своїм рідним. Шукайте в Інтернеті акцію під назвою "Замовте продукти для Ба та Ді". так українські пенсіонери вже отримали понад 42 тисячі продуктових наборів.

Кирило Мулов, начальник складу підприємства "Нова пошта":

Ми вже працюємо два тижні, це вже третій і на лінії, в залежності від потреби працює від 10 до 12 людей.

Щодня так збирають по дві тисячі наборів. Загальна вартість коробки - 225 гривень.

А ще в часи карантину можна знайти безоплатну доставку не тільки таких пакунків, а й вже готових гарячих страв. Приміром, як в Черкасах.

Це кухня третьої міської школи. Тут від ранку кипить робота: доки одні кухарі готують, інші поспішають розкласти в лотки гарячі обіди. Волонтери та підприємці намагаються так підтримувати нужденних. Пані Марія до карантину годувала школярів:

Марія Чепіль, шеф-кухар:

Волонтери казали, що дітки вчора вибігали босі, аж бігом - кричали, радувались, що оце їм привезли кушать, а тут дуже, дуже хочеться допомогти в такій складній ситуації як у нас в країні - то хочеться робити.

Обіди розвозять переважно в багатодітні родини, самотнім пенсіонерам і тим, хто через карантин залишився без заробітків.

Ось так, перед кожним виїздом, волонтери узгоджують маршрути. Списки людей постійно оновлюються, соцслужби передали волонтерам адреси кількох сотень таких родин. Але щоб і надалі допомагати людям, волонтери самі просять про підтримку. Наразі їм гостро не вистачає водіїв із власними автівками.