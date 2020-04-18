Кофеманы в панике: коронавирус приведет к дефициту популярного напитка [ Редактировать ]
Эпидемия коронавирусной инфекции на территории Южной Америки могут случится проблемы с экономикой и тотальная нехватка рабочей силы, что приведет к тотальной нехватке человеческих ресурсов на кофейных плантациях в Бразилии.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации, коронавирусная инфекция угрожает оставить плантации без сборщиков и растения рискуют пропасть.
Отмечается, что самое плачевное положение существует в Бразилии, Перу и Колумбии, на которые припадает основная масса экспорта кофе.
Известно, что труд сборщиков кофейных зерен является одним из самых низкооплачиваемых занятий в Латинской Америке.
Ранее мы писали, что кофейные напитки могут снизить риск ожирения. Медики заявили, что во избежания этого нужнопить кофе ежедневно.
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