Эпидемия коронавирусной инфекции на территории Южной Америки могут случится проблемы с экономикой и тотальная нехватка рабочей силы, что приведет к тотальной нехватке человеческих ресурсов на кофейных плантациях в Бразилии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации, коронавирусная инфекция угрожает оставить плантации без сборщиков и растения рискуют пропасть.

Отмечается, что самое плачевное положение существует в Бразилии, Перу и Колумбии, на которые припадает основная масса экспорта кофе.

Известно, что труд сборщиков кофейных зерен является одним из самых низкооплачиваемых занятий в Латинской Америке.

Ранее мы писали, что кофейные напитки могут снизить риск ожирения. Медики заявили, что во избежания этого нужнопить кофе ежедневно.