Кофе снижает риск ожирения - эксперты [ Редактировать ]
Кофе - любимый напиток многих людей. Медики рассказали, что посредством ежедневного употребления четырех чашек кофе можно добиться сокращения риска ожирения. Соответствующие заключения сделаны по итогам исследования с участием мышей, передает newsyou.info.
На протяжении месяца ученые вели наблюдение за лабораторными грызунами, которые питались жирной и богатой углеводами пищей, содержащей минимум белков. Кроме того, некоторые мыши получали кофеин в тех дозах, которые соответствуют четырем чашкам данного напитка в течение дня.
В итоге оказалось, что те животные, которые получали кофеин из чая мате, набирали примерно на 16% меньше веса, чем их собратья. Кроме того, они копили на 22% меньше жира, нежели те мыши, которые не употребляли кофе.
По утверждениям авторов исследования, не играет роли, откуда именно получать кофеин. С его помощью удается добиться сокращения накопления липидов в жировых клетках более чем на 40%. При этом медики предупреждают, что злоупотреблять кофе тоже нежелательно.
Ранее мы писали, что красное вино снижает риск развития рака.
по теме
Какие продукты укрепляют иммунитет
В зимне-весенний период очень важно сохранить свое здоровье и укрепить иммунную систему
Почему нужно есть сливочное масло
Диетологи утверждают, что сливочное масло заслуживает того, чтобы находится на вашем столе
Что нужно есть при гипертонии
Повышенное артериальное давление требует изменения привычного образа жизни
Чем полезны мандарины
Доктор из Египта Ахмед Сабри рассказал о пользе мандаринов