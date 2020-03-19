Кофе - любимый напиток многих людей. Медики рассказали, что посредством ежедневного употребления четырех чашек кофе можно добиться сокращения риска ожирения. Соответствующие заключения сделаны по итогам исследования с участием мышей, передает newsyou.info.

На протяжении месяца ученые вели наблюдение за лабораторными грызунами, которые питались жирной и богатой углеводами пищей, содержащей минимум белков. Кроме того, некоторые мыши получали кофеин в тех дозах, которые соответствуют четырем чашкам данного напитка в течение дня.

В итоге оказалось, что те животные, которые получали кофеин из чая мате, набирали примерно на 16% меньше веса, чем их собратья. Кроме того, они копили на 22% меньше жира, нежели те мыши, которые не употребляли кофе.

По утверждениям авторов исследования, не играет роли, откуда именно получать кофеин. С его помощью удается добиться сокращения накопления липидов в жировых клетках более чем на 40%. При этом медики предупреждают, что злоупотреблять кофе тоже нежелательно.

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