А тим часом Україну охопили масштабні пожежі. Палає одразу у кількох областях. Особливо важка ситуація у Києві. Українська столиця опинилася на першому місці у списку міст з найбільш забрудненим повітрям.

Про це свідчать дані інформаційних порталів, які відстежують рівень забруднення повітря в режимі реального часу. В Києві він сягав 182 пунктів - це дуже високий рівень небезпеки, при нормі в 50 пунктів. При цьому на півночі української столиці цей показник виріс до 187 пунктів. Тож забруднення повітря в Києві знову перевищує норму майже в чотири рази.

Масштабні пожежі в київській та житомирській областях. На Житомирщині 15 осередків займання, наразі вдалося ліквідувати лише 6, кажуть у МВС. Досі у вогні - сотні гектарів землі.

Горить і під Києвом. Сама столиця вже другий день оповита їдким димом. Всі подробиці у Геннадія Вівденка.

Ось так зараз виглядає ситуація на кордоні київської та житомирської областей... за офіційними зведеннями постраждало чотири тисячі гектарів лісу. Поки що ситуація не змінюється.

Земля буквально горить тут під ногами. Неймовірно важко дихати. Задимлення охопило сотні квадратних кілометрів навкруги.

За оцінками житомирської обласної адміністрації в регіоні стихійного лиха постраждало 38 житлових та 43 нежитлових будинків. Головним чином врятувало ситуацію те що багато населених пунктів на півночі Київщини та Житомирщині давно покинуті. Масштабні пожежі та тління землі охоплює територію 6 лісових господарств регіону - зокрема в радіусі міста Овруч. Пориви вітру принесли надзвичайне задимлення і в столиці. Тепер ситуацію, як можуть, рятують силовики.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Воздух вокруг Киева Загрязнен. Это следствие нескольких пожаров, это следствие двух пожаров которые продолжаются в течение двух недель. Это следствие пылевой бури которая произошла в результате порывов шквального ветра. И на сегодняшний день проблема Киева и городов вокруг это проблема пожаров, которые бушуют в Житомирской области. Это серия спонтанных пожаров, их всего 15, которые дали огромный фон загрязнения, который пошел языком при помощи этого прямо на Киев. На сегодняшний день шесть полностью ликвидировано. Очень рассчитываем, что каждый из вас подумает о своем здоровье и немножко побережется и не будет выходить на улицу. Это испытание, следствия сухой зимы которая у нас произошла, к сожалению. В некоторых местах уровень воды в колодцах, уровень воды в реках. Уровень влаги в лесах и в болотах в этой местности упал на метр-полтора. В районе Чернобыля, Чернобыльской зоны отчуждения, точно так же немножко подсохли торфяники.

До ліквідації пожеж за офіційним повідомленням Житомирської облдержадміністрації надіслані всі наявні співробітники овруцького району та місцеві лісники.

Там сейчас нет такого напряжения которое было несколько дней назад, когда там бушевали пожары. Сейчас присутствуют два очага тления. С которыми работает, точно так же, 700 человек службы надзвычайных ситуаций. Мы видим что нет никаких опасностей с точки зрения загрязнения фона радиационного и самой большой проблемой для окружающей среды сейчас для нас составляет эти лесные пожары в Житомирской области. В течение сегодняшнего дня, в течение завтрашнего дня мы будем интенсивно работать. За эти два, максимум три дня, справимся с ситуацией.

Політична опозиція зі свого боку заявляє про необхідність кадрових та дисциплінарних висновків. В основній опозиційній парламентський фракції вимагають покарання для чиновників, які не попередили ситуацію щодо масштабних пожеж.

"Опозиційна платформа - За життя! вимагає, щоб чиновники, відповідальні за ситуацію, що склалася, були негайно відправлені у відставку і понесли покарання. Ми вимагаємо відсторонення від посад керівництва ГСЧС, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства з управління зоною відчуження за недотримання заходів протипожежної безпеки.

Звільнення керівників обласних і районних державних адміністрацій. А також повну перевірку роботи цих відомств Генеральною прокуратурою України.

За останню добу найбільш постраждалі мешканці селищ Нижня Рудня, Магдин та Личмани Житомирської області. 50 громадян довелося евакуювати. Їх переселили в сусідні села та забезпечили необхідну допомогу співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій України.