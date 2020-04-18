Гостинці на Великдень. Святкові подарунки для малозабезпечених сімей у багатьох містах організували волонтери. Паски, ковбаси, сири і не тільки отримали ті, хто цього потребує найбільше. Натомість щирими усмішками та позитивними емоціями віддячили активістам. Заради таких миттєвостей, кажуть підприємці - варто творити добро!

У цій міні-пекарні печуть паски до Великоднього столу нужденним. Випічку замовили черкаські волонтери. Планують її освятити та розвезти тим містянам, які цього потребують найбільше. Ініціатор акції каже: зверталися до невеликих пекарень, бо через карантин вони теж заледве зводять кінці з кінцями.

Сергій Кудактін, співорганізатор акції:

Замовили близько тисячі пасок і вони поїдуть по самим незахищеним верствам населення, які зараз знаходяться у групі ризику через коронавірус. Наша мета, щоб люди менше виходили з дому і наражали себе на небезпеку, а ми розуміємо: Великдень без паски - це не Великдень.

А у Львові окрім паски волонтери додають ще молоко, чай, мед, гарбузове варення, ковбасу та шоколад. Усі ці продукти, також українських виробників, підприємці-активісти складають у паперові коробки.

Надія Данчишин, волонтер:

У нас не буде такий типовий кошик, як привикли. Це все вироби невеликих крафтових виробників. Такі, як ми в принципі.

Сергій Данчишини вперше організовує для малозабезпечених святкові гостинці. Через соцмережу закликав усіх охочих підприємців долучитись до акції.

Сергій Данчишин, волонтер:

Зараз настільки, такий час, що люди просто не то що одягу, вони просто їсти не мають що і мене це настільки зачепило, що я із тою думкою переночував, зранку встаю і кажу до дружини: давай щось зробимо, давай поможемо.

Одними із перших святкові смаколики отримує багатодітна сім'я Кравців. Жінка з чоловіком та шістьма дітьми живуть неподалік Львова. Мати - доглядає дітей. Батько - допомагає по господарству.

Марія Кравців, багатодітна мати:

Чоловік заробляє тим, що може підчисти десь ліс на харчі Слава Богу нам соціальну дають, бо інакше я не знаю, що ото нас виручає соціальна, інваліди в мене є.

Подарункам тут особливо зраділа малеча. Розбирати гостинці допомагає і мама.

Ой, а це що таке? Ми такого ще не бачили. Богдан тут такі делікатеси, що треба розібратися, приготувати як їх ще.

Допоки дітвора виймає з коробки солодощі, наймолодший 4-річний Віктор уже смакує молоко.

Великодні гостинці отримала і Мар'яна Фіта, мати чотирьох дітей. Щоб прогодувати свою малечу, жінка працює на кількох роботах. Тож у сім'ї волонтерській допомозі дуже раді.

Святкові гостинці отримали десятки малозабезпечених сімей. Волонтери ж запевняють: допомагатимуть і надалі.