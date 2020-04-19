Вечером 18 апреля состоялся восьмичасовой онлайн-концерт "Единый мир: дома вместе", организованный в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом. Его проводила благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения.

В виртуальном концерте приняли участие известные певцы и музыкальные коллективы: Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо, The Killers, The Rolling Stones и многие другие.

Свои обращения для врачей со словами благодарности записали известные голливудские актеры и знаменитости: Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Сэмюэл Л. Джексон, Опра Уинфри, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Мишель Обама, Билл Гейтс и многие другие.

Вели шоу Джимми Фэллон, Стивен Кольбер и Джимми Киммел.

Самые яркие моменты онлайн-концерта и выступления любимых музыкантов можно посмотреть здесь. Ниже представлена полная версия шоу.