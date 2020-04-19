Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "БелТА".

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год... Всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску - наденьте, если нужно другим образом поберечься - берегите себя", - сказал Лукашенко во время посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма в Минской области.

На фотографиях видно, что ни он, ни его младший сын Николай, ни духовенство не носят защитных масок. Лидер соседнего государства предположил, что Бог "по делу стукнул по голове" людям посредством пандемии.

"Наверное, он (Бог - ред.) нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше — вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях", - сказал беларусский лидер. И высказал уверенность, что власти республики выбрали правильную тактику борьбы с заболеванием.

"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего", - сказал Лукашенко.

Беларусь остается последней страной в Европе, где не введены полномасштабные карантинные меры. По последним данным, в стране коронавирусом заболели 4 779 человек, 45 умерли.