Не минула без обстрілів Великодня ніч на Донбасі. Як зустрічали свято ті, хто боронить Україну на передовій - розкаже Ігор Левенок.

І сохрани нам хрестом своїм оселю твою! Спаси Господи людей твоїх і благослови насліддя твоє і перемогу дай народові твоєму і збережи оселю твою! Амінь. Христос Воскрес - Воїстину Воскрес.

Луганщина. Передові позиції армійців. Навкруги самі руїни та вирви. Великодню службу правлять капелани. Тут лунає молитва за мир і за тих, хто боронить свою землю.

Допоможи кожному з нас вистояти в цей скрутний час та борони наші родини, борони наших дітей, а також скріпи нашу віру своєю любов'ю. Ми молимося в ім'я отця сина і святого духа. Амінь.

Від позиції і до позиції, ґрунтовими шляхами вздовж замінованих полів. Графік у капеланів насичений. Їх чекають бійці.

Максим, військовий капелан:

Без бога не до порога, ні на війні, ні вдома. Завжди Господь має бути на першому місці. Ми живемо ради Господа і помираємо ради Господа. Я вам скажу, що зараз на мирній території ризиків не набагато менше, а то і більше ніж тут. Зараз такий час, що ми не знаємо де більше ризиків.

Коротка молитва і солдати розходяться по своїх постах. Кажуть, ворог поки притих, та на спокійний Великдень ніхто з бійців і не сподівається. Досвід підказує, що бойовики навіть у великі християнські свята не заспокоюються.

Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:

Та хто їх знає, смотря сколько примут на грудь. Пока тихо а до этого очень часто було. - І у вас тут були поранені? Так, двоє трьохсотих. - З чого це по вас так бють? Це осколки з крупнокаліберних мінометів. Не скажу чи вісімдесятка чи сто двадцятка, але фрагменти крупні, тож скоріш за все сто двадцятка. А це з спг-9 снаряди які розірвалися.

Капелланів чекають на інших позиціях - в окопах. Бійці розкладають паски та крашанки. У когось замість святкового кошика солдатська каска. На Великдень хлопці згадують і тих побратимів, кого поряд вже немає.

Спасибі, що ви посвятили свою жизнь для боротьби за нашу Україну. Спасибі, что мои дети спокійно спят. Ви мои герои.

За минулу добу троє українських захисників зазнали тяжких поранень. Тож бійцям в окопах не до святкувань.