На Тернопільщині затримали вбивць легенів держави і планети [ Редактировать ]
Вбивць легенів держави і планети - чорних лісорубів затримано на Тернопільщині. Семеро мешканців Рівненської області вирубували червоні дуби на території Чортківського та Заліщицького заказників.
Злодії валили дерева вночі бензопилами, а вивозили деревину невеличкими вантажівками. Вкрадене збували на чорному ринку. За підрахунками екологів - Чортківському лісгоспу завдано збитків на понад 200 тисяч гривень.
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