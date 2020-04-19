Великдень на Донбасі: бойовики продовжуть обстрілювати позиції оборонців

Луганщина. Передові позиції армійців. Навкруги самі руїни та вирви. Великодню службу правлять капелани. Тут лунає молитва за мир і за тих, хто боронить свою землю