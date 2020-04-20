В Новотроицком подрались около 100 человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 апреля, в поселке Новотроицкое Волновахского района Донецкой области произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.
"Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление", - говорится в сообщении.
Нарушение общественного порядка было прекращено.
По факту происшествия возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одессе священник устроил драку в храме.
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