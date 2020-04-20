19-летний форвард Никс Ар Джей Барретт пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом в Нью-Йорке и Канаде. Об этом пишет ua-football.com.

"На деньги Барретта медики получили средства индивидуальной защиты (маски, халаты, одноразовые комбинезоны)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Барретт вместе с компанией Puma подарил 1000 пар кроссовок и тапочек медицинским учреждениям Нью-Йорка и Канады.

Отмечается, что по контракту новичка за первый сезон в НБА Барретт, выбранный на драфте 2019 года под третьим номером, заработает 7,8 миллиона долларов.

Ар Джей Барретт в сезоне 2019-2020 в среднем за игру набирает по 14,3 очка, 5,0 подбора и 2,6 передачи.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом.