Известная американская модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер передала на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом пишут "Акценты".

Главной целью стала закупка медицинских масок, защитных костюмов и щитов, перчаток и других средств защиты для медиков и людей.

Модель пожертвовала миллион долларов после того, как ее врач Таис Алиабади попросила о помощи в социальных сетях.

"После того, как деньги были переданы, медик заявила, что вся сумма будет потрачена на закупку индивидуальных средств защиты для врачей, которые работают над лечением и стабилизацией тяжело больных в реанимационных отделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим доктор Алиабади запустила челлендж на краудфандинговой платформе, целью которого был сбор масок для врачей, работающих в больницах Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что Армани пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.