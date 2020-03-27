Кайли Дженнер пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом [ Редактировать ]
Известная американская модель и основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер передала на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом пишут "Акценты".
Главной целью стала закупка медицинских масок, защитных костюмов и щитов, перчаток и других средств защиты для медиков и людей.
Модель пожертвовала миллион долларов после того, как ее врач Таис Алиабади попросила о помощи в социальных сетях.
"После того, как деньги были переданы, медик заявила, что вся сумма будет потрачена на закупку индивидуальных средств защиты для врачей, которые работают над лечением и стабилизацией тяжело больных в реанимационных отделениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед этим доктор Алиабади запустила челлендж на краудфандинговой платформе, целью которого был сбор масок для врачей, работающих в больницах Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что Армани пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.
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