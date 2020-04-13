Киевская футбольная команда "Динамо" в понедельник, 13 апреля, выходит из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил ведущий программы "Профутбола" Игорь Цыганык, пишет prosportua.com.

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"С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо", – заявил Цыганык.

Ранее была информация о том, что "Динамо" продлило карантин до 24 апреля.

Напомним, что все матчи национальных сборных отменены до июля.

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