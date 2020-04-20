Стан повітря в Києві та області поступово нормалізується. Про це повідомляють у ДСНС. За даними рятувальників, кількість токсичних речовин у повітрі істотно зменшилася і відповідає нормам. Усе завдяки злагодженій роботі пожежників та сприятливій погоді. Напередодні був короткочасний дощ і змінився напрямок вітру. Втім, лікарі радять поки що не відчиняти вікна та регулярно проводити вологе прибирання. Адже "димова завіса" над столицею була токсичною. І якщо вогонь не вдасться остаточно приборкати - ситуація може повторитися.

Нагадаю, масштабні пожежі в Україні почалися після масових підпалів очерету та сухостою. Від минулого тижня - в країні діють нові штрафи за підпали - до ста п'ятдесяти тисяч гривень.

Денис Павловський, голова ГО "Агенція з хімічної безпеки":