Стан повітря в Києві та області нормалізується - ДСНС [ Редактировать ]
Стан повітря в Києві та області поступово нормалізується. Про це повідомляють у ДСНС. За даними рятувальників, кількість токсичних речовин у повітрі істотно зменшилася і відповідає нормам. Усе завдяки злагодженій роботі пожежників та сприятливій погоді. Напередодні був короткочасний дощ і змінився напрямок вітру. Втім, лікарі радять поки що не відчиняти вікна та регулярно проводити вологе прибирання. Адже "димова завіса" над столицею була токсичною. І якщо вогонь не вдасться остаточно приборкати - ситуація може повторитися.
Нагадаю, масштабні пожежі в Україні почалися після масових підпалів очерету та сухостою. Від минулого тижня - в країні діють нові штрафи за підпали - до ста п'ятдесяти тисяч гривень.
Денис Павловський, голова ГО "Агенція з хімічної безпеки":
При спалюванні однієї тонни таких відходів, в повітря здіймається 9 кілограмів різного роду, різного походження, різних хімічних речовин. Це якраз було перевищення по оксидам азоту, по оксидам сірки, і по формальдегідам. І саме формальдегід він класифікується міжнародною агенцією з вивчення раку як потенційно концерогенна речовина, тобто речовина, яка викликає ракові захворювання.
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