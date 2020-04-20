Національна гвардія почала спеціальну антидиверсійну операцію, а в міністерстві внутрішніх справ - створили спеціальну групу з протидії підпалам. Про це сьогодні написав у Фейсбуці Арсен Аваков.

Адже в тому, що ці пожежі мають "рукотворну" природу - немає жодних сумнівів. Напередодні ввечері під час обліку в Чорнобильській зоні - виявили чотири, як написав міністр, "феномени" - на площі близько ста метрів. Тож Аваков закликає боротися із паліями спільно і просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про диверсантів - телефонувати в поліцію.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ на боротьбу із пожежами у Житомирщині кинули важку військову техніку. Ось на цьому відео екіпажі танків проорюють протипожежні рви, аби будь-що зупинити вогонь.