Протидія підпалам: Нацгвардія почала спеціальну антидиверсійну операцію [ Редактировать ]
Національна гвардія почала спеціальну антидиверсійну операцію, а в міністерстві внутрішніх справ - створили спеціальну групу з протидії підпалам. Про це сьогодні написав у Фейсбуці Арсен Аваков.
Адже в тому, що ці пожежі мають "рукотворну" природу - немає жодних сумнівів. Напередодні ввечері під час обліку в Чорнобильській зоні - виявили чотири, як написав міністр, "феномени" - на площі близько ста метрів. Тож Аваков закликає боротися із паліями спільно і просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про диверсантів - телефонувати в поліцію.
Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ на боротьбу із пожежами у Житомирщині кинули важку військову техніку. Ось на цьому відео екіпажі танків проорюють протипожежні рви, аби будь-що зупинити вогонь.
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