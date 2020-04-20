У Британії відомі дизайнери та кравці об'єдналися у час пандемії [ Редактировать ]
Об'єднатися у час скрути. Із поширенням коронавірусу допомагати нужденним і лікарям взялися люди у різних країнах.
У Великій Британії відомі дизайнери та кравці костюмів для кіно почали шити для медиків захисний одяг. Більше розкаже - Світлана Чернецька.
Томас Рає - володіє мережею кравецьких майстерень у Шотландії. Ще кілька тижнів тому він та його робітники цілими днями підроблювали штани, ушивали плаття та латали верхній одяг. Робота зупинилася із настанням карантину. Та ненадовго.
Томас Рає, кравець:
Я сидів вдома і думав чим же можу допомогти в цей час. Тому почав робити маски для лікарень. Але медсестри мені написали, що їм насправді потрібен робочий одяг.
Тож Том почав шукати однодумців, і організував цілу фабрику з пошиття медичних костюмів. Приміщення надала місцева вдала. Серед волонтерів є ті, хто ніколи не займався кравецькою справою, тож їм доручають робити викройки. А є й професіонали, як Тоні.
Тоні МакГлінн, кравець на пенсії:
Я костюмер на пенсії. Раніше робив вбрання для танцюристів традиційного ірландського танцю. А коли почув, що Томмі шукає волонтерів, то одразу зголосився, бо в мене он - і машинки є, і тканини вдома чимало валялося.
Бавовняну тканину приносять навіть люди з вулиці. Тож і медичний спецодяг тут шиють не лише традиційно синього кольору, але й рожевого, та навіть є ось такий літній варіант.
А це медичне вбрання створили найкращі костюмери країни. Кравці, які виготовляли костюми для фільмів "Бетмен", "Аббаство Даунтон" та "Ігри престолів" вирішили без діла не сидіти. І кожен у себе вдома шиє форму для лікарів та медсестер.
Далсі Скотт, костюмер фільмів:
Наша кампанія спрацювала відмінно. Адже ми залучили фанатів фільмів, над якими працювали. Вони жертвують гроші, які ми витрачаємо на тканину. Адже скажу відверто - більшість моїх колег залишилася без роботи. Це дійсно неймовірно, бо ми маємо маличні халати пошиті кравчинею, яка робила весільне плаття для леді Мері у "Аббатстві Даунтон".
На допомогу медикам кинулися навіть магазини еротичних фантазій. Адже поруч із відвертими костюмами медсестер, продають і стерильні хірургічні халати. Уряд радо прийняв пожертву, бо визнає - в країні катастрофічно не вистачає вбрання для медиків.
Роберт Дженрік, міністр з питань житла, громад та місцевих урядів Великої Британії:
Ми маємо робити більше, щоби забезпечити усіх медиків на передовій робочими формами. Це надзвичайно складна ситуація. У світі великий попит на медичний спецодяг. Це глобальна пандемія. Але ми робимо усе можливе, щоби отримати усе необхідне.
У Британії штат медиків виріс на тисячі людей. Адже до боротьби з коронавірусом залучили і студентів-медиків, і учорашніх пенсіонерів.
Уряд не очікував, що стільки людей погодиться щодня ризикувати своїм здоров'ям на передовій епідемії. Тож терміново мусить вирішувати нестачу вбрання для додаткових медиків. Сьогодні в країні зустрічають вантаж із Туреччини. Це плюс 400 тисяч таких необхідних халатів.
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