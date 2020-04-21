У світі на коронавірус захворіли вже майже 2,5 мільйони людей. Померли - 170 тисяч. ВМЗ Найбільше інфікованих у США - близько 800 тисяч, в Іспанії - 200 тисяч. Слідом йдуть Італія, Франція та Німеччина.

Попри загрозливі цифри, чимало європейських країн почали послаблювати карантин. ВООЗ уже виступила проти цього. У відомстві побоюються нового витка епідемії.