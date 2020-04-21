Масштабні пожежі в Україні: сотні рятувальників працюють цілодобово [ Редактировать ]
У Чорнобильській зоні і на Житомирщині залишаються тліти деякі осередки пожежі. Сотні рятувальників працюють цілодобово. Згоріли - цілі села, десятки людей втратили все. Репортаж із зони лиха - далі.
Це північ Житомирської області, недалеко із кордоном із Білоруссю. Саме тут зафіксували кілька потужних осередків займання. Наприклад, ось цей ліс загасили кілька днів тому, але він і досі тліє.
А деякі не просто тліють, а горять. За несприятливих умов, приміром при сильному вітрі, вони можуть знову запалати. Тож за ними стежать лісники.
Анатолій, лісівник:
Ці торфяники будуть тліти ще декілька днів, тож ми очікуємо, щоб вони через дорогу не пройшло.
Місцеві мешканці прекрасно розуміють, в якій вони небезпеці. Тож фактично рятуючи себе, вони активно допомогають лісникам.
Сергій, місцевий житель:
Ми тут зібралися усім селом, бо там за дорогою у мене масове дом, згорів би.
Вогонь знищив сотні гектарів. Тисячі рятувальників гасять його і з землі, і з повітря. Але спинити полум'я поки не можливо.У десятків людей згоріли дощенту хати і знищене майно.
У цих краях живуть старовіри. Селища Магдин та Личмани - одні із них. Вогонь за хвилини знищував столітні хати. Як і оселю пан Івана.
Іван, житель села Личмани:
Я пока там тушив, воно тут полихнуло. Це біда, але я і думаю і радію що лишився живим.
Зараз у Личманах сорок людей залишилися без даху над головою. На допомогу прийшли сусіди.
Зоя Сосновська, сільський голова Личманів:
Ми їх у свободні хати розвели, ті що стоять пусті. і сусіди взяли по 2,3 родини - ну щоб не дворі вони ж осталися.
І хоча ліси довкола ще димлять, а подекуди і горять, пожежі на цьому напрямку локалізовані.
Віталій Китиця, голова Овруцької районної ради:
Тут працювали машини, рятувальники, авіація - зараз все під контролем.
На допомогу погорільцям прийшли десятки і сотні небайдужих українців. Так при нас у село привезли машину сіна - худобі.
Олександр, волонтер:
Попросили нашего друга у него прицеп хороший загрузили и привезли.
Артур, волонтер:
Люди в принципі завжди готові допомагати, тому ми дали кліч, що потрібна допомога. Тому люди не байдужі, приносять у нас є місце де це все храниться, люди зносять і ми розвозим.
Активно допомогу збирають і в райцентрі. І місцеві чиновники, і волонтери, і небайдужі люди.
Тетяна Залоцька, волонтерка:
Ми відправили одяг, три машини. Зараз нужна обувь і строй материали, нам сьогодні машину інструментів дали.
При цьому волонтери скаржаться - їхні автомобілі чомусь перестали пускати в селища погорільців. На дорогах -виставили блокпости, аби боротися з мародерами. Однак чомусь перешкоджають і допомозі. Загалом ситуація на Житомирщині дуже складна. І коли вдасться загасити полум'я і якої руйнації завдасть вогонь поки спрогнозувати неможливо.
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