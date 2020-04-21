Без плана поддержки экономики кризис пойдет по пессимистическому сценарию - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Прогнозы Международного валютного фонда по падению ВВП и безработице оказались хуже самых пессимистичных прогнозов правительства. Но, по словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, в тяжелой экономической ситуации правительство так и на предложило адекватных мер по поддержке экономики и реальному укреплению системы здравоохранения для борьбы с эпидемией.
"Последний вариант бюджета принимался, исходя из падения ВВП на 4,8%. Однако МВФ прогнозирует падение украинской экономики на 7,7%, и этот прогноз выглядит более оправданным, потому что никаких мер по спасению индустриального сектора и сферы услуг не принимается. Правительство не учло предложения нашего Антрикризисного плана по поддержке экономики, хотя мы предупреждали, что кризис будет более глубоким, чем предполагало правительство", - сказал Сергей Левочкин.
По словам политика, Украина вошла сразу в два кризисных пика - эпидемический и экономический, но власть принимает половинчатые решения, которые усугубляют обе ситуации.
"МВФ прогнозирует для Украины худшую ситуацию по безработице с 2002 года, но даже эта угроза не подвигла Кабмин принять решения, способствующие восстановлению индустриального сектора. "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на принятии нашего Антикризисного плана, в котором есть все необходимые рецепты смягчения кризиса украинской экономики. Причем принять и начать реализовывать его нужно уже в ближайшие недели, иначе все обернется катастрофическими последствиями для бюджета и социально-экономической ситуации в целом", - заявил народный депутат.
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