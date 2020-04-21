Смертоносный дуэт: ученые увидели слияние черных дыр [ Редактировать ]
Астрономам удалось заметить уникальное космическое явление: слияние пары черных дыр с разной массой.
Об этом сообщает Space.com.
По информации, черные дыры могут приближаться друг к другу, благодаря существованию гравитационных волн, которые были предсказаны Альбертом Эйнштейном.
"Мы наблюдали несколько случаев слияния черных дыр, однако никогда раньше одна из них не была в четыре раза массивнее другой", - отмечается в сообщении.
Известно, что явление произошло на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Солнечной системы.
Кроме того, масса одной из черных дыр составляет в 30 раз больше Солнца, а вторая – в 8.
Ранее мы писали о том, что из черной дыры прорвался световой луч. Свет вырвался из дыры мощным рентгеновским свечением.
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