Астрономам удалось заметить уникальное космическое явление: слияние пары черных дыр с разной массой.

Об этом сообщает Space.com.

По информации, черные дыры могут приближаться друг к другу, благодаря существованию гравитационных волн, которые были предсказаны Альбертом Эйнштейном.

"Мы наблюдали несколько случаев слияния черных дыр, однако никогда раньше одна из них не была в четыре раза массивнее другой", - отмечается в сообщении.

Известно, что явление произошло на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Солнечной системы.

Кроме того, масса одной из черных дыр составляет в 30 раз больше Солнца, а вторая – в 8.

Ранее мы писали о том, что из черной дыры прорвался световой луч. Свет вырвался из дыры мощным рентгеновским свечением.