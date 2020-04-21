На Донбасі зафіксували 13 обстрілів позицій ЗСУ [ Редактировать ]
На фронті знову бойові втрати. Минулої доби один український військовий загинув, четверо - поранені. Російські найманці збільшили кількість обстрілів - 13 разів атакували позиції ЗСУ з різних видів озброєння.
Біля Кримського били з мінометів і великокаліберних кулеметів. Наші позиції на околицях Південного, Мар'їнки й Новоолександрівки накривали зі стрілецької зброї та гранатометів.
Армійці вели вогонь у відповідь - одного окупанта знищено і щонайменше трьох поранено. Сьогодні зранку ворог зі 120-х мінометів атакував оборонців Кримського, на Луганському напрямку. Від початку доби втрат в українському війську немає.
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