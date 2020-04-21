Єлизавета ІІ святкуватиме день народження у форматі онлайн-вечірки [ Редактировать ]
Сьогодні королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ виповнюється 94 роки. Через пандемію коронавірусу вона скасувала всі урочистості. Як відбуватиметься святкування дня народження королеви в умовах карантину - далі в сюжеті.
Її обожнюють усі британці й поважає увесь світ. Королева Великої Британії Єлизавета Друга святкує свій день народження. Її величності виповнилося 94 роки.
Це кадри торішнього збройового салюту на честь монархині. Цього ж разу вперше за 68 років правління - традиції довелося порушити. Усі урочистості Єлизавета ІІ скасувала, через боротьбу з епідемією коронавірусу у Великій Британії. За її словами, святкування стало б недоречним жестом на тлі трагічних подій, які переживає весь британський народ. ЗМІ вже назвали цей день народження чи не найаскетичнішим в історії.
На цих кадрах 1952 року Єлизавета Друга вперше одягає королівську корону. А на офіційній сторінці Королівської родини в соцмережах з'явилося привітання, з рідкісними кадрами, на яких зображена ще зовсім маленька Єлизавета. До слова, цьогоріч усі привітання королева прийматиме віртуально, для цього вона вирішила створити онлайн-вечірку, до якої долучаться члени родини.
Загалом за давньою королівською традицією, день народження Єлизавета ІІ святкує двічі на рік. Один у колі родини, а другий - у червні. Тоді королеву вітають піддані, відбуваються урочисті прийоми. Втім, доки Єлизавета ІІ перебуває в ізоляції у Віндзорському палаці разом зі своїм чоловіком дев'яносто восьмирічним принцом Філіпом прихильники вже надсилають свої привітання королеві в соціальних мережах.
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