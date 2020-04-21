За давньою королівською традицією, день народження Єлизавета ІІ святкує двічі на рік

Сьогодні королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ виповнюється 94 роки. Через пандемію коронавірусу вона скасувала всі урочистості. Як відбуватиметься святкування дня народження королеви в умовах карантину - далі в сюжеті.

Її обожнюють усі британці й поважає увесь світ. Королева Великої Британії Єлизавета Друга святкує свій день народження. Її величності виповнилося 94 роки.

Це кадри торішнього збройового салюту на честь монархині. Цього ж разу вперше за 68 років правління - традиції довелося порушити. Усі урочистості Єлизавета ІІ скасувала, через боротьбу з епідемією коронавірусу у Великій Британії. За її словами, святкування стало б недоречним жестом на тлі трагічних подій, які переживає весь британський народ. ЗМІ вже назвали цей день народження чи не найаскетичнішим в історії.

На цих кадрах 1952 року Єлизавета Друга вперше одягає королівську корону. А на офіційній сторінці Королівської родини в соцмережах з'явилося привітання, з рідкісними кадрами, на яких зображена ще зовсім маленька Єлизавета. До слова, цьогоріч усі привітання королева прийматиме віртуально, для цього вона вирішила створити онлайн-вечірку, до якої долучаться члени родини.

Загалом за давньою королівською традицією, день народження Єлизавета ІІ святкує двічі на рік. Один у колі родини, а другий - у червні. Тоді королеву вітають піддані, відбуваються урочисті прийоми. Втім, доки Єлизавета ІІ перебуває в ізоляції у Віндзорському палаці разом зі своїм чоловіком дев'яносто восьмирічним принцом Філіпом прихильники вже надсилають свої привітання королеві в соціальних мережах.