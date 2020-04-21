Такого ще не було в історії! Напередодні ввечері ціна бареля нафти впала нижче нуля доларів! Тепер виробники палива доплачують покупцям! Що це означає для світової економіки? Які наслідки матиме для України? Про все - по порядку. Але спершу - про те, що, власне, відбулося. І яка ціна нафти зараз. Дмитро Анопченко - далі.

Ця новина приголомшила ринки. "Вартість ф'ючерсу нафти марки WTI із поставкою у травні сьогодні досягла позначки мінус $4,72 за барель". Якщо перекласти це зрозумілою мовою: продавці самі заплатять ці п'ять доларів будь-якому покупцю, який у травні забере у них нафту і закачає її у сховища. Звучить фантастично, але це - правда.

Нафтовим компаніям зараз дешевше доплатити і позбутися палива, ніж зупиняти видобуток і консервувати свердловини. Інша річ, що довго це "свято небаченої щедрості" не триватиме.

CNN оприлюднила прогноз: за ціни 10 доларів і нижче за барель - майже всі американські видобувні компанії збанкрутіють.

У цій ситуації можна шукати проблеми, а можна - можливості. Зокрема, у Білому домі вирішили терміново заповнити національні нафтові резерви, якщо ж це майже безоплатно. У державні нафтосховища закачають 75 мільйонів барелів. І вперше в історії їх заповнять на 100 відсотків.

Частково - держава запас поповнить задешево, а частково братиме плату... з виробників за зберігання їхньої нафти. Адже ситуація критична - тримати її вже ніде. Хіба спалювати. The Wall Street Journal пише, що зараз зафрахтовані всі до єдиного нафтові танкери - раніше вони чорне золото перевозили, зараз їх використовують як резервуари. Тому й ціни падають: пропозиція перевищує попит! Стільки нафти світу не потрібно.

Щодо цін на заправках, то вони в Америці поки що не змінилися і не зміняться. Бо паливо у них із нафти, яку закупили ще до всіх цих подій. І АЗС продають "старий"бензин за "попередньою" ціною. У Штатах прогнозують здешевлення хіба на 15-20 центів за галон. І то не одразу.

І за умови, що рекордно низька вартість нафти збережеться. Але Дональд Трамп каже: це - швидкоплинне.

Дональд Трамп, президент США:

Це радше фінансове питання, ніж нафтова ситуація. Це лише фінансовий тиск. Ніхто раніше і не чув про "мінусові" ціни на нафту, але така ситуація триватиме недовго.

Експерти теж кажуть - це скоріше "аномалія" і обвалу світового нафтового ринку не буде. Все залежить і від подальших дій ОПЕК, і від того, як довго триматиме карантин, через який зупинений і транспорт і ділова активність. Щойно його знімуть - нафта знову знадобиться.