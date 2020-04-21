Чи правда, що Кім Чен Ин у тяжкому стані? У водогоні якого міста виявили коронавірус? Та які всесвітньо відомі фестивалі не відбудуться через пандемію? Про це та інше - в нашому огляді.

Товаришу Кіму зле. Північнокорейський лідер переніс складну операцію на серці. А тому навіть не був на святкуванні дня народження великого вождя Кім Ір Сена. Про це повідомила CNN із посиланням на джерела в американській розвідці. Припускають, що до хірургічного втручання довелося вдатися, бо очільник КНДР забагато курить. А ще потерпає від ожиріння і, буцімто, перевантажений роботою. Втім, у Південній Кореї цю інформацію назвали чутками. А офіційний Пхеньян - коментарів не надав.

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У водогоні Парижа виявили коронавірус. Щоправда, в трубах, якими тече технічна вода. Це з'ясувалося під час планових перевірок. Як мікроорганізм, що викликає COVID-19, туди потрапив - невідомо. Утім, ризику його проникнення в питну воду - немає, наголосили в мерії. Мовляв, це окремі системи. Такою технічною водою зазвичай миють вулиці та поливають парки, а також наповнюють фонтани. Після виявлення вірусу її заборонили до використання.

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Свята пива не буде. Знаменитий "Октоберфест" у Мюнхені скасували через новий коронавірус. Організатори заявили - не зможуть гарантувати безпеку для здоров'я усіх відвідувачів. А їх щороку до Баварії приїжджає понад шість мільйонів. Цьогорічний фестиваль мав би розпочатися 19-го вересня. Через скасування свята Мюнхен втратить півтора мільярда євро.

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А Іспанія цього року не побачить забігів биків. Всесвітньовідомий фестиваль Сан-Фермін теж скасували уп'яте за вісім століть існування цього заходу. Востаннє Сан-Фермін не вдалося провести 1978 через політичні заворушення в країні. Зазвичай забіги з биками відбуваються щороку в липні в місті Памплона, на півночі Іспанії.

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Світлове шоу в небі. Так у китайській провінції Гуандун зустрічали медиків, які повернулися з провінції Хубей. Там вони лікували інфікованих коронавірусом. За допомогою десятків дронів - у небі створили справжнє видовище. Лікарі разом зі своїми родинами подякували за таке гостинне прийняття.

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Летів, як навіжений. У Німеччині водій "Феррарі" по автобану "втопив" 372 кілометри за годину. Таку швидкість спорткар вартістю понад два мільйони доларів набрав менше ніж за 40 секунд. Гонщик почувався спокійно: однією рукою кермував, іншою - знімкував на телефон. На скаженій швидкості навіть виконав деякі маневри: філігранно обігнав кілька автівок. Загнути стрілку на спідометрі за позначку 370 гонщику вдалося, бо через карантинні обмеження в країні дороги спорожніли.

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Скасування концертів через коронавірус - не причина сумувати. 32 музиканти Лісабонського оркестру в режимі онлайн виконали одну із симфоній Моцарта. Згодом відео опублікували в соціальних мережах, щоби підтримати людей в умовах карантину. До слова, переглядів віртуальний виступ оркестру зібрав понад 250 тисяч.