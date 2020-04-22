ОПЕК обговорить падіння вартості нафти на відеоконференції [ Редактировать ]
ОПЕК обговорить рекордне падіння вартості нафти під час термінової відеоконференції. Міністри країн-учасниць організації спробують домовитися про негайне скорочення видобутку.
У Міжнародному енергетичному агентстві закликали держави ОПЕК розглянути можливість зменшити видобування сировини, щоб стабілізувати ситуацію на ринку.
Напередодні, вперше в історії, ціна на нафту марки WTI впала до мінус 37 доларів за барель.
по теме
Країни експортери нафти домовились скоротити видобуток
Домовилися скоротити видобуток нафти майже на 9,7 мільйона барелів за добу. Умови набувають чинності з першого травня на два місяці
Нафта марки Brent рекордно подешевшала
Уперше з 2001 року вартість марки Brent упала до 18 доларів за барель. За такими цінами Brent торгується на Лондонській біржі
США заповнять "безкоштовною" нафтою всі сховища
Нафтовим компаніям зараз дешевше доплатити і позбутися палива, ніж зупиняти видобуток і консервувати свердловини. Інша річ, що довго це "свято небаченої щедрості" не триватиме.
Європейський інвестиційний банк виділить 25 млрд євро на боротьбу з наслідками пандемії
Гроші витратять на подолання наслідків пандемії. Головну підтримку матиме європейський малий та середній бізнес. Загалом, фінансисти планують залучити до двохсот мільярдів євро
Китай повідомив про рекордне падіння ВВП
Падіння зафіксували ще у жовтні-грудні минулого року. Тоді показник становив майже 10 відсотків. З початком першого кварталу 2020 - ситуація не покращилася