Ему нужно писать каждые 24 часа: появился сайт, который "умрет" от сообщений [ Редактировать ]
"This website will self destruct" - создан сайт, который самоуничтожится, если в течение 24 часов никто не отправит через него письмо. Об этом пишет Meduza.
"Любой желающий может зайти на сайт и в специальном окне рассказать, как у него дела или что его волнует прямо сейчас. После отправки сообщение попадет в общую базу и его смогут увидеть другие, но волноваться не стоит - все анонимно", - говорится в сообщении.
На сайте есть две кнопки: одна с контактами служб психологической поддержки в разных странах, а другая выводит на экран случайные письма из базы. Посетители много пишут о своей жизни на карантине: жалуются, что не могут навестить молодого человека или родителей, шутят и пытаются подбодрить других незнакомцев, надеются поскорее выйти на улицу и строят планы на лето.
Один из пользователей признается, что на карантине стал больше пить, чтобы приглушить тревожность, но стало только хуже. Он пообещал взять себя в руки, попросил пожелать ему удачи в этом, а заодно пожелал удачи всем, кто увидел его сообщение.
По словам создателя проекта, разработчика под ником FemmeAndroid, за первые выходные после запуска через сайт отправили более 15 тысяч писем. Эти сообщения в общей сложности прочитали более миллиона раз.
"Люди сейчас застряли дома, и мне показалось, что, возможно, некоторым нужно было поощрение, чтобы выразить свои чувства. Вот я и подумал, почему бы не попробовать?", - говорит FemmeAndroid.
Ранее сообщалось, что еврокомиссия создаст "антифейковый" сайт про коронавирус.
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