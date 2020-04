"This website will self destruct" - создан сайт, который самоуничтожится, если в течение 24 часов никто не отправит через него письмо. Об этом пишет Meduza.

"Любой желающий может зайти на сайт и в специальном окне рассказать, как у него дела или что его волнует прямо сейчас. После отправки сообщение попадет в общую базу и его смогут увидеть другие, но волноваться не стоит - все анонимно", - говорится в сообщении.

На сайте есть две кнопки: одна с контактами служб психологической поддержки в разных странах, а другая выводит на экран случайные письма из базы. Посетители много пишут о своей жизни на карантине: жалуются, что не могут навестить молодого человека или родителей, шутят и пытаются подбодрить других незнакомцев, надеются поскорее выйти на улицу и строят планы на лето.

Один из пользователей признается, что на карантине стал больше пить, чтобы приглушить тревожность, но стало только хуже. Он пообещал взять себя в руки, попросил пожелать ему удачи в этом, а заодно пожелал удачи всем, кто увидел его сообщение.

По словам создателя проекта, разработчика под ником FemmeAndroid, за первые выходные после запуска через сайт отправили более 15 тысяч писем. Эти сообщения в общей сложности прочитали более миллиона раз.

"Люди сейчас застряли дома, и мне показалось, что, возможно, некоторым нужно было поощрение, чтобы выразить свои чувства. Вот я и подумал, почему бы не попробовать?", - говорит FemmeAndroid.

