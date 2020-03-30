Еврокомиссия создаст "антифейковый" сайт про коронавирус [ Редактировать ]
IT-сектор Еврокомиссии займется разработкой сайта, на котором будет публиковаться информация с правдивой информацией про коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
По их словам, корпорации Google, Facebook, Twitter, Microsoft и Mozilla жалуются, что на их ресурсах публикуется огромное количество неправдивой информации.
"Платформы подтвердили, что наблюдают постоянный поток фальшивой и вредной информации, которая, в основном, связана с охраной здоровья, которую они вынуждены удалять в больших объемах", - отмечается в сообщении.
Также на встрече вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой с представителями компаний было решено публиковать правдивую информацию по распространению COVID-19.
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