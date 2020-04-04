На сайте Apple "засветилось" название нового смартфона [ Редактировать ]
На ресурсе Apple Store появилась информация о новом Iphone.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов.
По их словам, новая версия самого бюджетного смартфона Iphone SE будет называться Iphone SE (2020).
Отмечается, что смартфон будет выглядеть, как подели 2016-2017 года, он также получит дисплей разрешением 4.7 дюйма, 3 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти.
Ранее компания Apple разработала тест на коронавирус. Анализ будет содержать вопросы, по ответам на которые врач сможет определять нужно ли госпитализировать пациента.
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