Голливудский актер Крис Нот, который влюбил в себя миллионы женщин после выхода сериала "Секс и город", изменился до неузнаваемости. Знаменитый красавец побрил голову при этом оставил усы, но это ничуть его не испортило. Новым фото своего преображения актер поделился на своей странице в Instagram.

Такой смелый поступок актер объяснил тем, что ему попросту надоело стричься дома, так как во время карантина из-за коронавируса, это больше негде сделать, он отыскал свой достаточно радикальный метод.

"Я решил, что иметь дело с волосами во время карантина - это лишнее", подписал Крис Нот фото в Instagram.

Тысячи поклонников Криса Нота во всем мире отреагировали на фото актера, не сдерживая своего разочарования. В то же время его коллега по сериалу "Секс и город" Сара Джессика Паркер написала под фото: "Почему же ты так долго ждал?"

Как сообщалось ранее, умерла звезда легендарного сериала "Секс в большом городе". Сыгравшая роль няни и домработницы в сериале. Легендарная американская актриса Линн Коэн умерла 14 февраля в возрасте 86 лет.