Кабмін запровадив регулювання цін на продукти, ліки і товари медичного призначення. У Кабміні визначили 10 продуктів харчування, ціни на які контролюватимуть, адже ажіотаж під час карантину спричинив різкий їх стрибок.

Це - гречка, цукор, борошно, молоко, хліб, яйця, курятина, негазована мінеральна вода та вершкове масло. А ще - "парацетамол", антисептики, маски та гумові рукавички.

Далі - короткий огляд новин зі світу економіки.

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Кількість зареєстрованих безробітних за минулий тиждень зросла на 30 тисяч, - такі дані наводить державна служба зайнятості. Загалом, від початку карантину такий статус отримали 100 тисяч громадян. У середньому за день кількість людей, які втратили роботу, зросла на 6 тисяч. Напередодні держслужба повідомила, що встановлює щомісячну соціальну допомогу обсягом 1 тисяча гривень безробітним з незахищених верств населення на період карантину - "плюс" 30 календарних днів.

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Показник зростання українського експорту агропродукції за січень - лютий цього року на 6 відсотків більший, ніж минулого - загалом, 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Такі статистичні дані українського клубу агробізнесу.

Експорт соняшникової олії збільшився на 17 відсотків. Кукурудзи - на 8 відсотків. Найбільше зростання в продажу за кордон ячменю, більш ніж удвічі - 132 відсотки. Це обумовлено великим попитом з боку арабських країн. Наразі з України в рамках продовольчої безпеки під час карантину заборонений експорт лише гречаної крупи.

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Через карантин підвищився попит і на посадковий матеріал: насіння, саджанці, препарати хімзахисту тощо. За даними компаній цього сектору, показник зростання продажів у різних сегментах цього товару - від 40 до 100 відсотків. Це спричинено тим, що багато людей виїхали з міст через епідеміологічну ситуацію.

Ліліана Дмитрієва, керівник садівницького господарства:

Карантин - это много свободного времени у людей, а каждый второй украинец имеет какое-то отношение к сельскому хозяйству, какой-то приусадебный участок или родственники в сельской местности, куда сейчас многие отвезли своих детей, потому что находиться в квартире с ребенком - очень тяжело и нужна хоть какая-то зеленая зона. По этому, сейчас очень многие заняты устройством своих дачных участков и садов, высаживанием рассады,

Виробники розсади скаржаться на нестачу робочих рук - через наміри збільшити обсяги виробництва своєї продукції.