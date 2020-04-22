Всесвітня організації охорони здоров`я просить Олександра Лукашенка схаменутися і таки запровадити в країні карантин. Однак, "бацька" поки непохитний. Саме тоді коли у більшості держав світу локдаун, у Білорусі - вольниця. Працює все - і ресторани, і підприємства, і школи. Навіть масово збиратися можна. Бо Лукашенко у коронавірус не вірить.

Які має аргументи? І що насправді відбувається в Білорусі?

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса - ни один!

Упертість, з якою Олександр Лукашенко заперечує загрозу коронавірусу, перетворюється на народний мем. У період пандемії білоруський президент виходить на лід - поганяти шайбу та проводить засідання з урядовцями. Маску не носить принципово.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу!

Не бачив вірусів, але тяжко переживає наслідки пандемії білорус Олександр Матвєєв - він живе у Франції. На початку квітня його мама у Вітебську, де зафіксували спалах COVID-19, померла від пневмонії. Чоловік подав на президента до суду.

Олександр Матвєєв, позивач:

Гражданин Лукашенко вовремя не предпринял мер необходимых, во-первых, по закрытию границ республики Беларусь. Даже по реагированию на ситуацию в Витебске - необходимо было город закрыть. Если уж человек, обладая властью, не предпринял этих мер, то есть проявил бездействие, - то он должен нести ответственность.

У президента Лукашенка залізний аргумент: економіка. Суворий карантин в інших країнах він називає масовим психозом. Радить лікуватися трактором, полем, горілкою, сауною та частіше виходити на лід, але статистика безжальна: в країні зафіксовано майже 7 300 випадків коронавірусу та 58 смертей, при цьому кількість інфікованих лише за минулий тиждень подвоїлася. А преса пише, що дані - занижені.

У Білорусі побували фахівці ВООЗ. Організація радить перенести масові зібрання та перевести людей на дистанційне навчання та роботу.

Медичні заклади матимуть змогу скористатися цим часом для належного забезпечення необхідними потужностями: медперсоналом, ліжками, обладнанням, щоб упоратися зі зростанням інфікування.

Та попри всі настанови, у Білорусі досі працюють крамниці, заводи, школи та садки. Кордони - відкриті, на масові заходи обмежень - немає. Масковий режим - за бажанням. У звичному режимі відбулися церковні богослужіння на Великдень, хоча освячували святкові кошики дистанційно.

Тетяна, вітрянка:

Ну, ничего. Я одна на столе была - вот. Ничего страшнога. Я ни с кем не общаюсь. Все буде хорошо. Мы ж пришли к Богу, а он нас сохранит.

Олена, вітрянка:

Я уже старая. Думаю, что будет мне - то и будет. Но посвятить я должна была. Я привыкла с вот таких вот лет, чтоб свянціць ходить на Пасху, ну и сегодня пришла. Вот, у меня может болезни этой не буде. Я уже в годах.

Самого коронавірусу в Білорусі офіційно не заперечують, як, приміром, у Туркменістані. Медики проводять тестування, відстежують контакти людей із групи ризику. Міністерство охорони здоров'я радить зберігати соціальну дистанцію. Країна просить допомоги в Європи на подолання наслідків пандемії.

Медики, лідери громадської думки та опозиція запровадили так званий "народний карантин" просять людей посидіти вдома до кінця місяця, але Лукашенко поки незворушний - навіть після того, як COVID-19 діагностували у хокеїста, з яким за одну команду виступає і президент.