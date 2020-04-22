А поки про головну біду світу - коронавірус. В Україні плюс півтисячі нових випадків зараження Covid-19 за добу.

А загальна статистика така: офіційно підтверджених діагнозів - 6592. Одужали більше 400 людей, померли - 174.

Найбільше інфікованих у Чернівецькій області - вже 1000 осіб;

У Києві - майже тисяча;

Третя за кількістю хворих - Івано-Франківщина

А от найкраща ситуація у Чернігівській області - там всього 13 підтверджених діагнозів Covid-19.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: