Україною стрімко шириться епідемія коронавірусу [ Редактировать ]
А поки про головну біду світу - коронавірус. В Україні плюс півтисячі нових випадків зараження Covid-19 за добу.
А загальна статистика така: офіційно підтверджених діагнозів - 6592. Одужали більше 400 людей, померли - 174.
- Найбільше інфікованих у Чернівецькій області - вже 1000 осіб;
- У Києві - майже тисяча;
- Третя за кількістю хворих - Івано-Франківщина
А от найкраща ситуація у Чернігівській області - там всього 13 підтверджених діагнозів Covid-19.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
За минулу добу захворіло 467 осіб. З них - 32 дитини та 107 медичних працівника. Було госпіталізовано 90 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому, хороша новина - 57 пацієнтів одужали, в тому числі 9 дітей. Звертаю увагу, що за минулу добу було здійснено 4134 дослідження методом ПЛР.
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