Вогнеборці не можуть дістатися до найскладнішого осередку пожежі в зоні відчуження. І хоча відкритого полум'я там немає, тління все одно треба загасити, - кажуть у ДСНС. Але заважає захаращеність лісу.

Щоб отримати доступ до складних ділянок, рятувальники за допомогою спецтехніки вже пробили 125 кілометрів доріг у цій місцевості.

В Житомирській області локалізували останній осередок вогню. Загалом, до гасіння пожеж залучили понад дві тисячі рятувальників і півтисячі одиниць техніки.