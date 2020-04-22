У Чорнобильській зоні не вщухають лісові пожежі [ Редактировать ]
Вогнеборці не можуть дістатися до найскладнішого осередку пожежі в зоні відчуження. І хоча відкритого полум'я там немає, тління все одно треба загасити, - кажуть у ДСНС. Але заважає захаращеність лісу.
Щоб отримати доступ до складних ділянок, рятувальники за допомогою спецтехніки вже пробили 125 кілометрів доріг у цій місцевості.
В Житомирській області локалізували останній осередок вогню. Загалом, до гасіння пожеж залучили понад дві тисячі рятувальників і півтисячі одиниць техніки.
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