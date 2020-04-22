Одразу кілька сіл на Харківщині готуються до протестів. Люди хотіли створити найбільшу і найзаможнішу в регіоні об'єднану громаду, але доки документи йшли з обласної адміністрації до Кабміну - на паперах громади не стало. І тепер села планують приєднати до сусіднього - депресивного міста.

Село Червоне - одне із найбагатших у Первомайському районі Харківщини. Сільрада отримує ренту за газ, який видобувають на її території. Ці додаткові 650 тисяч гривень на місяць тут вкладають у медицину та освіту: у школу купили лінгафонний кабінет, в амбулаторію - нове устаткування.

Надія Короткова, медсестра Червонівської амбулаторії:

Мы купили стомат-установку стоимостью 220 тысяч, аппарат УВЧ, дарсанваль, эоктрофорез, лабораторное оборудование у нас по последнему слову техники.

А ще в Червоному виділяють кошти на харчування школярів, дають по 3 тисячі кожному новонародженому, по 10 тисяч - на нещасний випадок, допомагають хворим. Жити так, як у Червоному хочуть і мешканці 6 сусідніх сіл. Тож ще влітку вирішили об'єднатися у громаду. Провели збори, підготували документи, узгодили в області й направили до Кабміну. Та днями люди дізналися, що без їхнього відома ОТГ розділили на дві частини. Найзаможнішу Червонівську громаду з ще двома приєднають до міста Первомайського. Це означає, що всі зароблені селянами кошти йтимуть на потреби депресивного міста. І вже його керманич вирішуватиме, скільки віддати назад у села.

Олександра Череватенко, Суданська сільська голова:

Мы ж не просто так не хотим к городу, прежде чем начинать объединение, мы все просчитывали. Даже если бюджеты всех наших громад присоединить к городу, мы город не спасаем. Там все равно минусы идут. И кто нам даст деньги на развитие наших сельских территорий.

Для невеличкої Дмитрівської громади приєднання до Первомайського загрожує закриттям сільських шкіл.

Людмила Погоріла, голова Дмитрівської сільської ради:

Казав голова міський, що школи закриє. Ну в нього така політика йде, що шкіл не буде. Так як і в Грушинській сільській раді - теж школа буде закрита, то кращого там не світить нічого, ніхто її не буде утримувати.

Без потужнішої громади, менші, - кажуть, - довго не протягнуть.

Костянтин Усенко, голова Миронівської сільради:

Відщипнули від нас саму багату громаду, да. На моїй сільській раді залишилася школа, середня школа, також є у мене дошкільний навчальний заклад, дитячий садок, є Будинок культури, є ФАП, тобто, уся інфраструктура ще залишилася, вона потребує субвенцій.

Та чому так вирішили чиновники - ані в районі, ані в області так і не пояснили.

Василь Фатєєв Красненський, сільський голова:

Самое страшное, что нам никто ничего не сказал, никто не предупредил. Я Тарасу Пастуху позавчера звонил на телефон, спросил: "Почему так произошло? - Хорошо, мы будем разбираться". Когда его подписи есть в Кабмине, что он согласен с тем, что нас разорвали.

Справжній інтерес чиновників, які не дають створити об'єднану територіальну громаду, підозрюють селяни, - це їхні землі.

Євген Шеремет, голова Верхньоорільської сільради:

Інтерес у тому, що люди, які хочуть забрати наші землі, тобто землі сільської ради. Коли буде ОТГ, об'єднається, то будуть землями розпоряджатися керівники ОТГ. Тобто, депутати, яких там оберуть. Ми всі розуміємо, чого це все на сьогодні так все. Все перековиркують для того, щоб забрати наші землі, наші кошти і залишити село без коштів, без існування.

Розгублені, сільські голови написали листи до депутатів та адміністрацій. Відгукнулася й прийняла людей народна депутатка Юлія Світлична. Пообіцяла захищати право людей на створення своєї ОТГ.

Чому зігнорували думку людей і порушили принцип добровільного об'єднання - на ці питання нам пообіцяли відповісти в обласній адміністрації. Люди ж чекати не хочуть. Кажуть: якщо найближчим часом нічого не зміниться, - не зважаючи на карантин, перекриють дорогу.