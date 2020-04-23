Клубы АПЛ собираются раньше завершить сезон [ Редактировать ]
Футбольные клубы английской премьер-лиги подали прошение о досрочном завершении сезона 2020 из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет The Guardian.
По информации, некоторые команды дали свое согласие на ограничение количества матчей, но ряд клубов все же выступает против такого решения.
Известно, что ранее президенты различных клубов АПЛ просят руководство Лиги завершить футбольный сезон 2020 досрочно, чтобы не допустить проблем с контрактами игроков.
Ранее мы писали о том, что УЕФА призвало все европейские премьер-лиги завершить сезон досрочно. Такую рекомендацию Союз дал в связи с пандемией коронавируса.
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