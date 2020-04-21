УЕФА рекомендует европейским лигам завершить сезон [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендует европейским лигам завершить сезон в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.
21 апреля состоялась видеоконференция с представителями 55 стран-участниц УЕФА. На встрече были представлены различные варианты календаря, которые охватывают матчи национальных сборных и клубные соревнования.
По итогам конференции "была дана настоятельная рекомендация" завершить внутренние соревнования высших дивизионов и кубков. В то же время УЕФА отмечает, что "некоторые особые случаи будут услышаны" после того, как появятся руководящие принципы участия в европейских соревнованиях - в случае отмены сезона.
"Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после Исполнительного комитета УЕФА в четверг", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Лига чемпионов может возобновиться 7 августа.
Также мы писали о том, что матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться.
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