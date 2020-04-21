Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендует европейским лигам завершить сезон в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

21 апреля состоялась видеоконференция с представителями 55 стран-участниц УЕФА. На встрече были представлены различные варианты календаря, которые охватывают матчи национальных сборных и клубные соревнования.

Читайте также Епідемія коронавірусу: Італія заборонила усі футбольні матчі

По итогам конференции "была дана настоятельная рекомендация" завершить внутренние соревнования высших дивизионов и кубков. В то же время УЕФА отмечает, что "некоторые особые случаи будут услышаны" после того, как появятся руководящие принципы участия в европейских соревнованиях - в случае отмены сезона.

"Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после Исполнительного комитета УЕФА в четверг", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лига чемпионов может возобновиться 7 августа.

Также мы писали о том, что матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться.