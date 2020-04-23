3400 гривен штрафа: полиция наказала девушку, напоившую собаку водкой (видео) [ Редактировать ]
Полиция Черновицкой области разыскала и оштрафовала девушку, которая записала видео, как поит щенка алкоголем, и выложила его в интернет. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
21 апреля правоохранители обратили внимание на шокирующий ролик в одной из социальных сетей. Девушка сняла на видекамеру, как наливает в миску водку и дает ее своей собаке. Щенок делает несколько глотков, а потом начинает кашлять. Под смех живодера видео прерывается.
Как оказалось, спаивает пса 18-летняя жительница Герцаивского района Буковины. Девушка признала свою вину и объяснила, что это был "челлендж" от ее подруги. Они на камеру выполняют различные задания, а потом выкладывают их в соцсеть, предлагая повторить своим знакомым.
За жестокое обращение с животными девушка была оштрафована на 3400 гривен. Такое наказание предусматривает статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях - штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн - ред.).
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