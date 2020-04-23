Скільки триватиме боротьба з COVID-19: прогнози ВООЗ [ Редактировать ]
Боротьба з COVID-19 триватиме ще довго. Про це заявив Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. Під час прес-конференції він закликав світ не розслаблятися. Адже в більшості країн спалах коронавірусу - ще на ранніх стадіях. Зокрема, ВООЗ непокоять тенденції поширення інфекції в Африці, Центральній і Південній Америках, а також у Східній Європі. А в країнах, які вже пережили пік пандемії, знову фіксують нові спалахи.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Нам не слід припускатися помилок. У нас попереду тривалий шлях. Цей вірус житиме з нами ще довго. Я вважаю, що нині - в період спалаху пандемії - не потрібно влаштовувати протести. Вони лише погіршать ситуацію з кількістю інфікованих. Ми повинні тримати зв'язок із людьми і знати, чим їм допомогти.
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