Боротьба з COVID-19 триватиме ще довго. Про це заявив Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. Під час прес-конференції він закликав світ не розслаблятися. Адже в більшості країн спалах коронавірусу - ще на ранніх стадіях. Зокрема, ВООЗ непокоять тенденції поширення інфекції в Африці, Центральній і Південній Америках, а також у Східній Європі. А в країнах, які вже пережили пік пандемії, знову фіксують нові спалахи.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: