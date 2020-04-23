Депутатську зарплату - лікарям: Сергій Каплін вимагає збільшити оклади медичним працівникам [ Редактировать ]
Депутатську зарплату - лікарям. Конфедерація профспілок України вимагає збільшити оклади медичним працівникам, про це заявив її голова - Сергій Каплін. На сайті Кабміну вже зареєстрували відповідну петицію.
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