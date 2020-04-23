Рівненський медичний заклад став осередком коронавірусу у місті [ Редактировать ]
Не лише літак, а й наші медики рятують світ. В Україну повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих від коронавірусу в Італії. Три тижні дві команди українців працювали в містах Пезаро та Урбіно. Медики також вивчали італійський досвід у протистоянні хворобі.
Як зазначили лікарі після повернення - саме карантин - головна зброя проти COVID-19. Відтепер українці проведуть два тижні на обсервації.
А з медиками, які працюють в Україні - велика біда. По-перше, вони масово заражаються коронавірусом. По-друге, багато лікарів не витримують - і звільняються через високий ризик. Саме така ситуація зараз у Рівному. Там - спалах COVID в обласній лікарні. Інфіковані одразу 70 фахівців.
Як так сталося, що медичний заклад - став осередком коронавірусу у місті. Сніжана Сидорук - далі.
Головний осередок зараження знаходиться ось у цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. Сюди не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут - найбільша кількість інфікованих медиків.
Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:
Виявлено сімдесят чотири інфікованих медичних працівників, з них шістнадцять лікарів. З медичних працівників ушпиталено вісім пацієнтів.
У більшості медиків коронавірус безсимптомний. Тож вони на самоізоляції - вдома. Сорок пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих у лор-відділенні, реанімації, хірургії та травматології.
Лариса Обуховська, заступниця головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні:
Весь той корпус в числі - він із п'яти поверхів і всі відділення, які знаходяться там - зараз закриті. Пацієнти ПЛР-обстежені. Хто немає носійства, пацієнти переведені в інший так званий "чистий" хірургічний корпус.
Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно триста людей. А загалом у медзакладі - майже тисяча сімсот працівників. Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники. Лише тих, хто був у контакті з хворими або має симптоми. А ще - в лікарні шукають першого пацієнта.
Іван Зима, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні:
Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений. Це відділення ортопедії та травматології і вертебрології. В принципі там захворів перший лікар.
Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія.
Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:
Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарні. Але конкретні формулювання - будуть при закінченні епідеміологічного розслідування.
Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на п'ятому місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад чотири сотні. Чверть інфікованих саме медики.
по теме
У Болівії медперсонал відмовився лікувати інфікованих коронавірусом
Кажуть - їх не забезпечили навіть елементарними засобами захисту, тому із зараженими вони не контактуватимуть
На Буковині медики намагаються врятувати життя хворій на коронавірус 5-річній дівчинці
Вона зараз у реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень
У Молдові росте кількість інфікованих медпрацівників
У Молдові від початку епідемії інфікувалися 658 медиків - це п'ята частина від загальної кількості хворих на коронавірус
У Британії відомі дизайнери та кравці об'єдналися у час пандемії
Томас Рає - володіє мережею кравецьких майстерень у Шотландії. Ще кілька тижнів тому він та його робітники цілими днями підроблювали штани, ушивали плаття та латали верхній одяг
Вакцина від COVID-19: у США заявили про успіхи у дослідженнях
Вчені зараз полишають і власні дослідження і недописані докторські дисертації - все аби знайти засіб від коронавірусу
Катастрофічно не вистачає засобів захисту: як українські лікарі борються з епідемією коронавірусу
Чимало закладів медицини буквально виживають за рахунок вітчизняних меценатів та волонтерів. Лікарі навіть звертаються до небайдужих у соцмережах - і це на тлі того, що Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом мільярди гривень