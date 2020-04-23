Не лише літак, а й наші медики рятують світ. В Україну повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих від коронавірусу в Італії. Три тижні дві команди українців працювали в містах Пезаро та Урбіно. Медики також вивчали італійський досвід у протистоянні хворобі.

Як зазначили лікарі після повернення - саме карантин - головна зброя проти COVID-19. Відтепер українці проведуть два тижні на обсервації.

А з медиками, які працюють в Україні - велика біда. По-перше, вони масово заражаються коронавірусом. По-друге, багато лікарів не витримують - і звільняються через високий ризик. Саме така ситуація зараз у Рівному. Там - спалах COVID в обласній лікарні. Інфіковані одразу 70 фахівців.

Як так сталося, що медичний заклад - став осередком коронавірусу у місті. Сніжана Сидорук - далі.

Головний осередок зараження знаходиться ось у цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. Сюди не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут - найбільша кількість інфікованих медиків.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації:

Виявлено сімдесят чотири інфікованих медичних працівників, з них шістнадцять лікарів. З медичних працівників ушпиталено вісім пацієнтів.

У більшості медиків коронавірус безсимптомний. Тож вони на самоізоляції - вдома. Сорок пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих у лор-відділенні, реанімації, хірургії та травматології.

Лариса Обуховська, заступниця головного лікаря Рівненської обласної клінічної лікарні:

Весь той корпус в числі - він із п'яти поверхів і всі відділення, які знаходяться там - зараз закриті. Пацієнти ПЛР-обстежені. Хто немає носійства, пацієнти переведені в інший так званий "чистий" хірургічний корпус.

Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно триста людей. А загалом у медзакладі - майже тисяча сімсот працівників. Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники. Лише тих, хто був у контакті з хворими або має симптоми. А ще - в лікарні шукають першого пацієнта.

Іван Зима, головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні:

Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений. Це відділення ортопедії та травматології і вертебрології. В принципі там захворів перший лікар.

Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарні. Але конкретні формулювання - будуть при закінченні епідеміологічного розслідування.

Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на п'ятому місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад чотири сотні. Чверть інфікованих саме медики.