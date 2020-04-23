COVID-19 із нами надовго. Про це заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус. Тож він закликав світ не розслаблятися. Бо в більшості країн спалах коронавірусу ще на ранніх стадіях.

Зокрема, ВООЗ непокоять тенденції поширення інфекції в Африці, Центральній і Південній Америках, а також у Східній Європі. Також Гебреісус зазначив: у країнах, що вже пережили пік пандемії, знову фіксують нові спалахи.