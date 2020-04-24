Стало известно, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sportarena.

Отмечается, что соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

"European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее в УЕФА назвали два сценария возобновления сезона.