В УЕФА назвали 2 сценария возобновления сезона [ Редактировать ]
В УЕФА рассматривают два варианта для того, чтобы доиграть сезон 2019-2020, который прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Сценарии продолжения сезона изучают две рабочие группы.
Первый вариант предполагает параллельное проведение внутренних турниров и еврокубков
Второй сценарий - окончание национальных чемпионатов и кубков, а затем возобновление турниров под эгидой УЕФА в августе.
УЕФА также призвал национальные ассоциации приложить все усилия, чтобы доиграть внутренние соревнования. Как сообщает Sport Mediaset, все 55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов. Внутренние турниры должны быть завершены до 3 августа.
Ранее сообщалось, что Лига чемпионов может возобновиться 7 августа.
Также мы писали о том, что матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться.
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