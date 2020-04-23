В УЕФА рассматривают два варианта для того, чтобы доиграть сезон 2019-2020, который прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сценарии продолжения сезона изучают две рабочие группы.

Первый вариант предполагает параллельное проведение внутренних турниров и еврокубков

Второй сценарий - окончание национальных чемпионатов и кубков, а затем возобновление турниров под эгидой УЕФА в августе.

УЕФА также призвал национальные ассоциации приложить все усилия, чтобы доиграть внутренние соревнования. Как сообщает Sport Mediaset, все 55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов. Внутренние турниры должны быть завершены до 3 августа.

Ранее сообщалось, что Лига чемпионов может возобновиться 7 августа.

Также мы писали о том, что матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться.