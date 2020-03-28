Бывший соперник Кличко впал в кому из-за коронавируса [ Редактировать ]
Американский супертяжеловес Деррик Джеферсон, который был соперником в бою с Владимиром Кличко был госпитализирован с коронавирусом и сейчас находится в коме.
Об этом сообщает Boxing Scene.
По информации, сейчас боксер подключен к системам жизнеобеспечения и аппарату искусственной вентиляции легких.
Как известно, Деррик Джеферсон провел поединок с Владимиром Кличко в бою за титул WBO. Тогда украинец нокаутировал соперника во втором раунде.
Ранее мы писали, что 21-летний футболист испанского "Атлетико Портада Альта" скончался от коронавирусной инфекции.
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