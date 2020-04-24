У мережі шириться творчий флешмоб. Дітлахи з усього світу малюють, чого їм найбільше бракує під час карантину. Тренд прижився в США, Японії, Шрі-Ланці, Німеччині та ще багатьох країнах. Що зображають - дивіться.

Багато вільного часу, утім обмаль можливостей. У світі набуває популярності новий флешмоб, пов'язаний з карантином. Дітлахи зображують найцінніше, чого позбулися через пандемію коронавірусу.

Десятирічна Сара зі США поділилася наболілим: найбільше сумує за походами в кафе, куди раніше частенько навідувалася з родиною по смаколики. Тож як символ сімейного затишку відтворила на папері - картоплю фрі та солодкі напої.

Сара, 10-річна американка:

На моєму малюнку - Starbucks, KFC, McDonalds. Для мене це згадка про теплі часи.

А ще маленькі митці зображають, як сумують за друзями, улюбленими гуртками та родиною. Учасники флешмобу переконують - долучитися до акції легко. Це не потребує багато часу і дуже весело.

Енн, 7-річна британка:

Я намалював, як раніше спілкувався з друзями. Зараз мені цього бракує найбільше. Ця акція мені дуже сподобалася, адже під час пандемії розваг вкрай мало.

Йайа, 6-річний японець:

Мені про флешмоб розповіли батьки. Я вирішив зобразити дідуся та бабусю - дуже за ними сумую. Творчість дозволяє мені згаяти час до зустрічі з ними.

Карантин став випробуванням не лише для дітлахів. Мартін Джуб - багатодітний батько із США. У нього - десятеро дітей. Чоловік каже, карантинне життя його малечі швидко набридло. Тож родина вимушена шукати нові захоплення. Спершу пензля опанували старші діти, згодом до справи взялися й молодші. Усю творчість після пандемії родина планує розмістити у вітальні, як пам'ять про пережиті складні часи.

Мартін Джуб, багатодітний батько:

Наше життя надто змінилося, оскільки раніше молодші були в яслах або в школі. А зараз усі десятеро дітей днями сидять удома, і придумати для всіх цікаве заняття - не просто. Добре, що ми дізналися про такий флешмоб. Тепер дітям весело, а в нас є час перепочити.

Митці подейкують, що кризові моменти в історії людства часто стають каталізаторами культурних процесів. Крім того, дитячу забавку схвалюють і медики. Адже робота пензлем розвиває уяву, координацію рухів, зорову та рухову пам'ять.