Біля Кримського та Новотошківського противник вів вогонь з мінометів

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут немає, кажуть наші бійці. Передова неподалік від окупованої Горлівки. Солдати нетерпляче очікували свята Паски. Сподівалися, буде тихо