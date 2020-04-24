На Донбасі противник використовував заборонені калібри [ Редактировать ]
Трьох наших захисників поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби. Окупанти гатили із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Найбільше ворожих обстрілів зафіксували поблизу Новоселівки, Авдіївки, Новотроїцького та Старогнатівки. Українські бійці на обстріли відповідали вогнем.
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